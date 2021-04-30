Воспитанники спортшколы Луизы Носковой познакомились с историей Великой Отечественной войны на реальном примере

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В преддверии Дня Победы воспитанники ОСШОР Луизы Носковой приняли участие в крайне интересном мероприятии. Работающая с ребятами администратор представила награды участников Великой Отечественной войны - своего отца и отца мужа - и выписки из их наградных листов, рассказала историю своей семьи.

Ребята с большим интересом слушали ее рассказ, ведь он был "живой", основанный на реальном примере, и увлеченно задавали вопросы. С каждым днём те события отдаляются от нас. Cпециалисту ОСШОР Л.Н. Носковой 67 лет, и уже она не смогла ответить на все вопросы воспитанников, потому что многое сама знает и помнит только со слов родных.

Поэтому так важно бережно хранить и передавать память об этих печальных, но героических страницах истории нашей страны! Великая Отечественная война затронула каждую семью, и такой живой пример и ощущение сопричастности имеет большое воспитательное значение для будущих поколений.

Впереди у воспитанников спортивной школы - ещё несколько встреч на данную тематику, например, "Урок мужества" с участием представителей партии "Единая Россия" и "Урок Памяти" (совместно с областным поисковым центром "Десант Памяти").