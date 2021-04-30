Создать печатную книгу памяти о своем герое ВОВ возможно с 1 по 10 мая

Проект "Книга памяти" будет работать на территории арт-пространства "Время победы" с 1 по 10 мая.

Через специальный поисковый Интернет-ресурс, по ФИО и другим данным, специалист проекта поможет найти вашего героя Великой Отечественной войны и предоставит информацию о нем в печатном формате.

Каждый обратившийся сможет самостоятельно принять участие в оформлении "Книги памяти": скрепить страницы, вклеить фото и вписать то, что позволит сохранить память о Герое на долгие годы.

Настоящее бумажное издание о родном деде или прадеде – величайшая ценность!

Специалисты и добровольцы поискового центра с 2019 года обрабатывают данные об участниках Великой Отечественной Войны, увековеченных в книге Памяти Тюменской области. Не упустите возможность сделать по-настоящему дорогой подарок себе и своим близким!

Напомним, что арт-пространство открывается 30 апреля в 18.00 на Масловском взвозе набережной реки Туры напротив "Конторы пароходства" по адресу ул.25 октября, 23а, ст.1.