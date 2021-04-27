1 и 9 мая в Тюмени будет запрещена продажа алкоголя

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в Тюменской области с 8 до 21 часа в День труда – 1 мая и День Победы – 9 мая.

Ограничение вводится в соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области".

Согласно пункту 3 постановления № 555-п "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области" запрет на розничную продажу алкогольной продукции не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, отмечают в департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.