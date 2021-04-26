Прокурор области организовал проверку по факту ДТП с 3-летним ребенком

16:22 26 апреля 2021
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Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту ДТП с 3-летним мальчиком на улице Мелиораторов в Тюмени. Авария произошла сегодня, 26 апреля. 

Водитель маршрутного такси № 4 (перевозчик  ООО "Тюменавтотранс") на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 3-летнего ребенка, переходившего проезжую часть с отцом. В результате происшествия у ребенка ссадина на руке.

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил  прокуратуре г. Тюмени  провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий.  При наличии оснований  принять меры прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

Теги: дети , ДТП , проверки
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