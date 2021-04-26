Прокурор области организовал проверку по факту ДТП с 3-летним ребенком

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту ДТП с 3-летним мальчиком на улице Мелиораторов в Тюмени. Авария произошла сегодня, 26 апреля.

Водитель маршрутного такси № 4 (перевозчик ООО "Тюменавтотранс") на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 3-летнего ребенка, переходившего проезжую часть с отцом. В результате происшествия у ребенка ссадина на руке.

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокуратуре г. Тюмени провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.