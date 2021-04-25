Электронные медкарты внедрили в детской поликлинике Ялуторовска

В детской поликлинике Областной больницы №23 Ялуторовска перешли к использованию электронных медицинских карт. Это позволило оптимизировать процесс поиска и доставки медкарт до врачебных кабинетов, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Как рассказала главная медсестра больницы Татьяна Матушкина, электронная карта сразу доступна в кабинете доктора, все необходимые документы отсканированы и прикреплены к ней. Врачи имеют электронные подписи. А бумажная картотека, занимавшая большие площади, переехала в архив. Медрегистраторы благодаря нововведению освободились от лишней бумажной работы, теперь они могут направить больше времени и сил на непосредственное общение с родителями маленьких пациентов.

"В детской поликлинике много профилактических посещений. Например, пройти осмотр, получить справку для бассейна, сделать прививку. Сейчас выписки, эпикризы, результаты исследований заносятся в компьютер, в базу данных. И доступна эта информация как участковому педиатру, так и узким специалистам, не надо ходить с документами из одного кабинета в другой", - подчеркнула Татьяна Матушкина.

Главный врач Областной больницы №23 Михаил Горбачев отметил, что перевод такого объема документации в цифровой формат – это большой и кропотливый труд, он потребовал времени. А результатам этого труда больница будет пользоваться долгие годы.



