Тюменская поликлиника №17 помогает пациентам экономить время

Детскому отделению тюменской поликлиники №17 удалось сократить срок прохождения профилактического осмотра детей в возрасте месяца и года с 15 дней до одного дня благодаря реализации проекта "Бережливая поликлиника".

Как пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", в поликлинике перешли на "ячейковый" способ проведения профилактического осмотра: родителям с детьми теперь нет необходимости ходить из кабинета в кабинет, поскольку осмотр несколькими специалистами проходит в одном месте. Так же для более комфортного пребывания в поликлинике родителей с малышами здесь установлены пеленальные столики, бизиборды, телевизор, на котором транслируются с мультфильмы.

Реализация процесса по внедрению улучшений в рамках национального проекта "Здравоохранение" продолжается. В настоящее время рабочая группа проекта по улучшению трудится над решением третьей задачи проекта – усовершенствованием прохождения профилактических осмотров в образовательных учреждениях и сокращением 2 этапа диспансеризации школьников до 10 дней.