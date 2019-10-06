В тюменской поликлинике оптимизировали работу прививочного кабинета

В детской поликлинике ОКБ №2 удалось в три раза ускорить работу прививочного кабинета в рамках реализации проекта "Бережливая поликлиника". Для этого оптимизировали процесс вакцинопрофилактики для неорганизованных детей – тех, которые не посещают детские сады и школы.

Как сообщили в пресс-службе Областной клинической больницы №2, в поликлинике провели анализ работы прививочного кабинета и выяснили, что около половины времени из девяти минут на каждого пациента медсестра тратит на идентификацию пациента и заполнение документации в электронном и бумажном видах, а существующая схема выдачи родителям на руки данных о проведённых в роддоме прививках является неэффективной.

Так, у старшей медсестры на заполнение отчетной документации уходил восьмичасовой рабочий день, так как все данные для документов собирались вручную. Поэтому возникла идея использовать программу "1С Медицина", которая есть во всех медицинских учреждениях юга Тюменской области.

"Мы вышли с инициативой разработать единый модуль по вакцинации для всех поликлиник и больниц, в том числе роддомов. Сейчас три четверти необходимой документации оцифровано и реализовано в "1С Медицина". Участковые педиатры и сотрудники прививочного кабинета видят все необходимые данные со своих рабочих мест", - рассказала руководитель службы оказания медицинской помощи детям ОКБ №2 Елена Ямщикова.

Кроме того, в прививочном кабинете провели перестановку, чтобы медсестра и пациент совершали меньше передвижений. Благодаря этому в помещении могут одновременно работать две медсестры: одна делает прививку, другая занимается документацией. В результате на одного ребенка уходит около трех минут.