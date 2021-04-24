Ветеринары Тюмени призывают к своевременной дегельминтизации животных

По словам специалистов, дегельминтизация (или обработка от паразитов) кошек и собак – важный аспект в жизни домашних питомцев. Причём, приобретать препараты нужно только в зоомагазине или ветаптеке. Для большего эффекта препараты следует выбирать именно широкого спектра.

"Я раньше, как и многие, придерживалась неправильной схемы дегельминтизации, но я учусь, развиваюсь и теперь знаю, как правильно обрабатывать животных от внутренних паразитов", - рассказала ветеринар одной из тюменских клиник Ольга Алентьева.

Эксперт не рекомендует покупать "человеческие" препараты, а использовать специализированные таблетки, суспензии, капли. При этом, глистогонить животное нужно до конца жизни, чётко соблюдать инструкцию и давать препарат по весу. В противном случае отсутствие профилактической обработки может вызвать массу проблем и даже привести к летальному исходу питомца.

Если в доме несколько животных, лучше обрабатывать их от внутренних паразитов одновременно. Важно помнить, что молодые и пожилые особи хуже переносят глистую инвазию. Щенков нужно глистогонить в 2, 4, 6, 8, 12, 16 недель, а котят в 3,6,8 недель вместе с матерью. Далее до шестимесячного возраста - каждый месяц, а затем - раз в три месяца, сообщает "Тюменская область сегодня".