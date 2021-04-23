Прививку от коронавируса можно поставить в ТРЦ "Гудвин" в выходные дни

С 24 апреля по 1 мая на втором этаже в ТРЦ "Гудвин", будет открыта "Городская территория здоровья", где жители и гости Тюмени смогут бесплатно пройти экспресс-обследования, получить консультацию специалиста, а также поставить прививку от коронавируса.

24 апреля с 10:00 до 14:00 можно будет определить уровень холестерина в крови экспресс-методом, измерят артериальное давление, рассчитают индекс массы тела, определят состав тела (водно-жировой баланс, костно-мышечная масса, метаболический возраст). Обследования проведут специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Эндокринолог будет консультировать с 10:00 до 12:30.

25 апреля, помимо перечисленных обследований, можно пройти экспресс-тест на ВИЧ и определить уровень стресса с помощью теста Люшера.

При выявлении отклонений от нормы пациент получит дальнейшую маршрутизацию обследований в поликлинику по месту прикрепления на дообследование и коррекцию выявленных факторов риска.

24 и 25 апреля с 10:00 до 14:00 желающие смогут привиться от коронавируса в порядке живой очереди без предварительной записи. Для вакцинации потребуются паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Перед процедурой нужно будет заполнить анкету. Вторй компонент вакцины будет введен через три недели в городской поликлинике № 4.