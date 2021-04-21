Тюменцам предлагают написать "Диктант Победы"

Международный исторический диктант пройдет 29 апреля в рамках мероприятий, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны. Начало акции — в 16 часов.

Международная акция пройдет в 75 зарубежных государствах. В России будут организованы порядка 7500 площадок проведения. В Тюмени можно будет написать "Диктант Победы" на базе 26 общеобразовательных учреждений: №№ 89 (ул. Малыгина, 8, корп. 1), 16 (ул. Парфенова, 19), 5 (ул. Мурманская, 31), 65 (ул. Бориса Житкова, 1), 49 (ул. Пархоменко, 60), 17 (пр. Геологоразведчиков, 39), 38 (ул. Садовая, 64), 93 (пр. Геологоразведчиков, 19) и других. А также в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) и Тюменском областном государственном институте развития регионального образования (ул. Малыгина, 73).

Регистрация проходит на официальном сайте диктантпобеды.рф. Принять участие в "Диктанте Победы" как офлайн, так и онлайн.