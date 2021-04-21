В Тюмени пройдет всероссийская акция "Красная гвоздика"

Ежегодно благотворительный фонд "Память поколений" проводит всероссийскую акцию "Красная гвоздика". В период акции каждый житель страны может внести свой вклад в дело помощи ветеранам, приобретая значок "Красная гвоздика" онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России или получая за пожертвования у волонтеров. Средства от реализации значков направляются на оказание помощи ветеранам.

В Тюмени акция будет проходить в период с 1 мая по 30 июня 2021 года. В этот период вы сможете приобрести значок "Красная гвоздика" и показать своим примером, как важно помнить и помогать ныне живущим ветеранам.

Также можно опубликовать свое фото в Instagram с "Красной гвоздикой" под хэштегом #КРАСНАЯГВОЗДИКА. Подробная информация на сайте организаторов акции: гвоздика.рф.