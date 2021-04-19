Тюменские студенты выступят на Международном строительном чемпионате в Сочи

Фото предоставлено пресс-службой ТИУ

Бойцы студотрядов Тюменского индустриального университета прибыли на I Международный строительный чемпионат, который пройдет в Сочи с 20 по 23 апреля.

Соревнования пройдут по 19 номинациям, в них примут участие более 700 специалистов из числа ведущих российских и иностранных компаний, включая две команды Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды". В одну из команд вошли трое студентов Строительного института ТИУ Александра Зырянова, Денис Пуртов и Егор Соловьев.

"На чемпионате Денис и Егор выступят в качестве арматурщиков-бетонщиков, я – как инженер по охране труда. Ребята опытные, прошедшие целину в составе стройотряда "Веста", не раз становились победителями и призерами конкурсов профмастерства как окружного, так и всероссийского уровня", - отметила боец ССО "Веста" Александра Зырянова.

Победители Международного строительного чемпионата в Сочи получат денежные призы от 100 до 300 тысяч рублей. Общий призовой фонд чемпионата составляет 30 миллионов рублей. По некоторым номинациям участники могут получить призовое место как за индивидуальную номинацию, так и за командную.