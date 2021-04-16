Психологи расскажут участникам форума "Семья", как правильно общаться с детьми и родственниками

Ежегодный областной форум "Семья", пройдёт в онлайн-режиме 18 апреля.

С 10:00 до 12:00 родители смогут подключиться к эфирам спикеров, которые расскажут о нововведениях в сфере выдачи выплат на детей; ответят на вопросы о дошкольном образовании; дотациях семьям, которые хотят переехать жить из города в сельскую местность.

"В этом году форум проходит в усеченном формате и состоит из двух самых популярных у родителей секций - "Семьи и государства" и "Психологии", - рассказывает организатор мероприятия, Елена Кашкарова. - Мы уже собираем вопросы от родителей в специальной форме на сайте регистрации, также можно будет задать вопросы онлайн во время форума".

В 12:30 стартует секция "Психология", а рамках которой ее модератор Полина Гаранина пообщается с психологом-консультантом Юлией Лукашенок на тему семейного насилия и его влияния на формирование психологии подростка.

С 13:00 семейный психолог Надежда Кулева разберёт проблему разности взглядов разных поколений и что делать, когда в воспитание детей вмешиваются бабушки и дедушки? Как реагировать и как очертить границы, чтобы никого не обидеть? И возможно ли это?

В 13:30 психолог Наталья Баймуратова расскажет о нюансах взаимоотношений в семье братьев и сестёр.

Завершит секцию психологии подростковый психолог из Санкт-Петербурга Никита Карпов. Он объяснит, почему стабильная самооценка - один из ключевых факторов успеха и благополучного развития; откуда она берется, как формируется, что на нее влияет? Поговорит с родителями о том, почему самооценка так расшатывается в подростковом возрасте и обостряется восприятие личных границ. И, самое главное - что в этом случае делать родителям и как себя вести?

Участие в форуме бесплатное, но необходима регистрация. С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте detkityumen.ru.