Дачные автобусы начнут ходить по летнему расписанию с 24 апреля

Сезонные садоводческие маршруты в Тюмени возобновят движение 24 апреля 2021 года. На дачных направлениях в этом году будут работать 56 автобуса в рабочие дни и 72 в выходные дни.
Вскоре летнее расписание движения появится на остановочных пунктах. Также информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru, в ближайших выпусках тюменских газет или по телефону справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.
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