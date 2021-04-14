Дачные автобусы начнут ходить по летнему расписанию с 24 апреля

12:34 14 апреля 2021
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Сезонные садоводческие маршруты в Тюмени возобновят движение 24 апреля 2021 года. На дачных направлениях в этом году будут работать 56 автобуса в рабочие дни и 72 в выходные дни.

Вскоре летнее расписание движения появится на остановочных пунктах. Также информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru, в ближайших выпусках тюменских газет или по телефону справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.

Теги: автобусы , дачи
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