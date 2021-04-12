В Тюмени хотят назвать улицу именем космонавта Георгия Добровольского

17:35 12 апреля 2021
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dom.tyumen-city.ru

ООО СЗ "ЖБИ-33" выступило с предложением назвать одну из пока безымянных улиц Тюмени в честь космонавта - Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Добровольского.

Предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 7 "Гилевский" имени космонавта будет рассмотрено комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и УДС. А пока у горожан есть одиннадцать дней, чтобы поддержать или не поддержать инициативу предприятия - опрос проходит на сайте "Я решаю". Свое мнение по вопросу выразили пока 107 человек.

Теги: космос , местное самоуправление , опрос , улицы
Татьяна Тихонова

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