В Тюмени хотят назвать улицу именем космонавта Георгия Добровольского

ООО СЗ "ЖБИ-33" выступило с предложением назвать одну из пока безымянных улиц Тюмени в честь космонавта - Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Добровольского.

Предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 7 "Гилевский" имени космонавта будет рассмотрено комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и УДС. А пока у горожан есть одиннадцать дней, чтобы поддержать или не поддержать инициативу предприятия - опрос проходит на сайте "Я решаю". Свое мнение по вопросу выразили пока 107 человек.

Татьяна Тихонова