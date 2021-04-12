В Тюмени появится школа спортивной адаптации

Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Для тюменцев с ограниченными возможностями здоровья откроется Школа спортивной адаптации. Цель проекта — создание адаптированных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, желающих заниматься доступным спортом и вести активный образ жизни.

Участниками школы станут 80 тюменцев с инвалидностью в возрасте от 18 лет: члены клуба "Шанс", активисты окружных организаций инвалидов, инклюзивных клубных объединений "Вера" и "Горизонт".

Для них запланированы мастер-классы и турниры по боулингу, городкам, парабадминтону, баскетболу на колясках, настольным спортивным играм и мероприятия по инклюзивному туризму.

"Мы будем заниматься не только в спортзалах, на уличных спортивных площадках, но и выедем на природу, где можно будет порыбачить, освоить туристические навыки, познакомиться с различными играми и просто пообщаться. У участников будет возможность выбора — поиграть, к примеру, в городки, боулинг, баскетбол или отправиться в поход", — рассказал руководитель проекта, председатель клуба "Шанс", член сборной команды области по баскетболу на колясках Никита Меркушин.

Все мероприятия проекта будут организованы на доступных спортивных площадках под началом квалифицированных специалистов и тренеров. Реализация проекта начнется в мае.