Тюменскому отделению Российского движения школьников исполнилось пять лет

Фото из группы "РДШ | Тюменская облаcть" ВКонтакте

Тюменское отделение Российского движения школьников в этом году празднует пятилетие. За время работы количество площадок в регионе увеличилось в десятки раз.

В Тюменской области отделение РДШ появилось 14 апреля 2016 года. Пилотными площадками стали 10 школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковского ГО и районов. Сегодня их количество превысило 300 учреждений. По словам председателя регионального отделения Натальи Ахлюстиной, за пять лет отделение РДШ в Тюменской области реализовало много проектов, и все они для организаторов и школьников важны.

"Мы стараемся ориентироваться на запросы самих ребят. Подростки хотели, чтобы в регионе появился аналог "Студенческой весны", но для школьников, и мы придумали "Арт-экспресс РДШ". Мы начали финансово поддерживать инициативы школьников в возрасте от 14 лет ещё до того, как это сделала Росмолодежь. За эти годы реализовано более 100 разных инициатив", - сообщила Наталья Ахлюстина.

Региональное отделение также начало уделять и социальным сетям. Медианаправление популярно среди школьников, пишет "Вслух.ру".

В честь пятилетия среди участников РДШ объявили конкурс видеороликов. Ребятам предложили снять мини-фильмы о том, как зародилась движение у них в школе или муниципалитете. Сам день рождения команда тюменского отделения РДШ встретит на региональной медиасмене в лагере "Остров детства".