Для школьников пройдет исторический квест о Тюмени тыловой

В Тюмени 2 апреля состоится исторический квест "В тылу ковалась Победа". Более трехсот учащихся общеобразовательных учреждений проверят свои знания по истории Тюмени в период Великой Отечественной войны. Впервые в городском квесте примет участие команда руководителей общеобразовательных учреждений.

Исторический квест "В тылу ковалась Победа" – это очные соревнования команд в историческом пространстве города в формате игры с заданиями на знание истории города Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Победителем станет команда, которая быстрее всех выполнит задания.

После прохождения квеста в сквере Прощания состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей и участников. Областной поисковый центр имени Артура Ольховского передаст в музеи общеобразовательных учреждений экспонаты, найденные на местах сражений и восстановленных участниками проекта "Школа реставратора". Поисковики также организуют работу полевой кухни, передвижной музейной экспозиции "Эхо памяти" и интерактивных площадок.