Для школьников пройдет исторический квест о Тюмени тыловой

13:42 30 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени 2 апреля состоится исторический квест "В тылу ковалась Победа". Более трехсот учащихся общеобразовательных учреждений проверят свои знания по истории Тюмени в период Великой Отечественной войны. Впервые в городском квесте примет участие команда руководителей общеобразовательных учреждений.

Исторический квест "В тылу ковалась Победа" – это очные соревнования команд в историческом пространстве города в формате игры с заданиями на знание истории города Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Победителем станет команда, которая быстрее всех выполнит задания.

После прохождения квеста в сквере Прощания состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей и участников. Областной поисковый центр имени Артура Ольховского передаст в музеи общеобразовательных учреждений экспонаты, найденные на местах сражений и восстановленных участниками проекта "Школа реставратора". Поисковики также организуют работу полевой кухни, передвижной музейной экспозиции "Эхо памяти" и интерактивных площадок.

Теги: Великая Отечественная война , поисковики , школьники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021