Пандемия изменит расклад на тюменском рынке труда, считают ученые

Пандемия оказала существенное влияние на рынок труда. Опыт показал, что достаточно весомая часть работников, особенно высококвалифицированных, может работать удаленно.

Как рассказала кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов, заведующая лабораторией исследований рынка труда ФЭИ Марина Гильтман, тюменские ученые изучают цифровизацию занятости, влияние пандемии, а также нехватку молодых специалистов на рынке труда. В дальнейшем исследования будут длиться еще долгое время и в более спокойном режиме будет проанализирована общая ситуация.

"Есть ряд работников еще более высокой квалификации, проживающих в других городах, которые могут быть заняты на рынке труда Тюмени и Тюменской области без смены места жительства. Такие тенденции будут существенно влиять на рынок труда региона", - считает эксперт.

По словам ученого, в период пандемии накоплен опыт существенного перевода работников на цифровую занятость, то есть на работу в удаленном режиме, пишет "Тюменская область сегодня".