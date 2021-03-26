Тюменцам расскажут о профессиональном выгорании

Фото: Моя территория

В мультицентре "Моя территория" 30 марта расскажут о борьбе с профессиональным выгоранием. Спикером выступит проректор Тюменского государственного университета Таисья Погодаева.

Основными вопросами неформального диалога "О карьере" станут профессиональные проблемы последних лет, среди которых: выгорание, уверенность в своей работе и несоответствие образования выбираемой деятельности.

Необходимость освещения и обсуждения указанных проблем подтверждают исследования последних лет. Так, в 2019 году Всемирная организация здравоохранения включила профессиональное выгорание в перечень заболеваний, а ученые из Гарварда и Стэнфорда выяснили, что гибкие навыки — это 85% успеха человека в профессии.

Мероприятие пройдет в офлайн-формате по адресу ул. Ванцетти, 1. Начало лекции в 19:00. Для участия необходима предварительная регистрация.