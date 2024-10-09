Тюмень входит в топ-5 городов для карьеры по мнению местных жителей

учшими городами для построения карьеры, по мнению их жителей, являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Казань. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 20 500 граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тысяч человек.

Лучшим городом для карьеры считают столицу 72% экономически активных москвичей (+2 процентных пункта по сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного год назад). Санкт-Петербург на второй строке рейтинга с 57% голосов. Выше всего перспективы роста в должности и уровне дохода в своем городе москвичи и петербуржцы оценивали в 2018 году, тогда количество голосов практически сравнялось: 74 и 72% соответственно.

Где еще большинство экономического населения высоко оценивает карьерные возможности: 50%-й барьер в рейтинге в этом году удалось преодолеть не только двум столицам, но и Екатеринбургу (55%), Тюмени (52%), Казани (51%).

Количество тех, кто позитивно оценивает карьерные возможности в своем городе, превышает число настроенных негативно в Нижнем Новгороде и Краснодаре (по 42% жителей назвали их лучшими для карьеры), Ростове-на-Дону (41%), Новосибирске (40%) и Владивостоке (38%). В Самаре число голосов разделилось пополам (по 37%).

Сложнее всего с построением карьеры, по мнению жителей, в Новокузнецке и Кирове (по 17% опрошенных считают их лучшими городами для карьеры), а также Астрахани (19%).

За прошедший год в подавляющем числе мегаполисов экономически активное населения стало смотреть на карьерный рост в своем городе более позитивно: так, сразу на 21 п.п. улучшились оценки Тюмени, рост на 15 п.п. показали Екатеринбург, Краснодар и Ижевск, +14 п.п — Пермь.