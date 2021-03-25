Виктор Рейн провел в тюменской школе первый в России парламентский урок о Второй мировой войне

Фото: официальный аккаунт Виктора Рейна в Instagram

В России стартовал уникальный проект – проведение парламентских уроков об исторических фактах Второй мировой войны. Первый такой урок в истории современной России провел заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн в тюменской школе №94.

На занятии говорили о причинах и фактах начала Второй мировой войны. Специально для этого Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина подготовила видеоматериал на основе архивных данных. Об этом Виктор Рейн сообщил в своем официальном аккаунте Instagram.

15 января 2020 года Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию дал поручение "Обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне".

"На основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов Росархив организовал оцифровку документов, отражающих предысторию этого исторического периода. Президентская библиотека интегрирует все ресурсы и предоставляет широкий доступ к данным. К работе подключились архивные службы МИД, Минобороны, ФСБ, Службы внешней разведки, а также Управление делами Президента РФ", - рассказал депутат.

Он отметил, что в нашем регионе проект получил широкую поддержку губернатора Александра Моора, депутатского корпуса, департамента образования и науки Тюменской области. В планах – сформировать достаточный материал для создания открытой цифровой версии учебника истории о Второй мировой войне и ее причинах, основанного на архивных документах.

Как подчеркнул советник заместителя председателя Тюменской областной Думы Андрей Кириченко, который координирует данный проект, уроки, основанные на архивных документах и раскрывающих факты о причинах начала Второй мировой войны, - это уникальное и даже судьбоносное событие в истории России.

"Нам важно сделать знание истории нашей страны стержнем повседневной жизни и реального патриотизма. И для этого разработана концепция парламентских уроков в школах с использованием нового цифрового формата", - прокомментировал он.

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Фото: официальный аккаунт Виктора Рейна в Instagram