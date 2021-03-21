Тюменкам советуют регулярно проходить профилактический осмотр у врача-маммолога

Более 38 тыс. человек побывали на приеме у врача-маммолога в "Медицинском городе" за 2020 год. 20 тысяч из них посетили Центр женского здоровья. Специалисты напоминают: золотой стандарт для любой женщины - визит к маммологу хотя бы раз в год

Юный тюменец написал в адрес "Медицинского города" трогательный отзыв, пока ждал маму. По его словам, она "иногда приходит" на приём к маммологу. Мальчик сделал вывод о том, что "поликлиника, наверное, хорошая", раз его мама туда ходит, и пожелал медучреждению друзей, пятёрок и "любить муравьёв" также как он, потому как они прекрасные.

Искреннее и по-детски непосредственное мнение тронуло сотрудников больницы. "Маммологов обычно называют хранителями женской груди, а у мальчика своё, абсолютно логичное мнение о работе врача сложилось. А то, что мама мальчика регулярно находит время для осмотра у маммолога – это очень похвально", - отметил заведующий Центром женского здоровья Джавад Шабанов.

Врач рекомендует тюменкам, начиная с 18 лет, ежегодно находить время на обследование в Кабинете раннего выявления заболеваний, который есть в каждой поликлинике области. В случае, если состояние здоровья груди у специалиста в поликлинике вызовет сомнение, будет обнаружено уплотнение, он в обязательном порядке направит на дополнительные обследования, пишет "АиФ - Западная Сибирь".