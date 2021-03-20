Рекордсмен книги Гиннесса расскажет тюменцам о преодолении страха

Встреча с каскадером, дважды рекордсменом международной книги Гиннесса, профессиональным испытателем и путешественником Александром Пересветом пройдет 24 марта в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) в рамках федерального проекта "Диалог на равных". Попасть на лекцию могут все желающие после регистрации. Начало в 17:00.

Александр Пересвет совершает путешествие на скутере по России. Путешественник уже проехал 2000 км и находится в Екатеринбурге. После он посетит Курган, а затем приедет в Тюмень. На встрече с горожанами рекордсмен прочтет лекцию о преодолении страха, поделится опытом участия в мотопробегах, а также расскажет, как не бояться ставить себе амбициозные цели и достигать их, пишет "Мой портал".

"Проект "Диалог на равных" дает возможность познакомиться с людьми из разных сфер жизни. Александр Пересвет совершает удивительные вещи — гнет стальные сковородки и гвозди, а на его животе разбивают кирпичи. На лекции он расскажет, как добился такой выносливости и силы. А также как попал в книгу рекордов Гиннеса", — рассказала о мероприятии организатор проекта в Тюменской области и руководитель Студенческого центра Екатерина Козеева.

Также в Инстаграм-аккаунте @studsovet72 будет организована прямая трансляция мероприятия.