Тюменцам предлагают поделиться своими крымскими историями

Тематический флешмоб #крымскиеистории проходит в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Участникам предлагается рассказать, почему они любят Крым, поделиться впечатлениями от поездок под хештегом #крымскиеистории, пришет "Тюменская область сегодня".
Мероприятие проводится в онлайн-формате, к нему уже подключились Ялуторовск, Заводоуковск, Тобольск и Ишим.
Мероприятия, посвященные Крымской весне", проходят в регионе с 18 по 21 марта.
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