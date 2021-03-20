Тюменцам предлагают поделиться своими крымскими историями

13:15 20 марта 2021
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Тематический флешмоб #крымскиеистории проходит в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Участникам предлагается  рассказать, почему они любят Крым, поделиться впечатлениями от поездок под хештегом #крымскиеистории, пришет "Тюменская область сегодня".

Мероприятие проводится в онлайн-формате, к нему уже подключились Ялуторовск, Заводоуковск, Тобольск и Ишим.

Мероприятия, посвященные Крымской весне", проходят в регионе с 18 по 21 марта.

Теги: акции , Крым
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