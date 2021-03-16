В Музее Победы назвали лучшие школьные музеи Тюменской области

Музей Победы подвел итоги онлайн-голосования за участников конкурса видеороликов "Школьный музей Победы" из Тюменской области. Учебные заведения представили на сайте Музея Победы более 50 видеозаписей с экскурсиями по своим школьным музеям.

Всего в конкурсе приняло участие около 50 школьных музеев Тюменской области. Среди участников были определены победители в трёх номинациях: "Лучший экскурсовод", "Лучшая видеоэкскурсия", "Оригинальный сюжет". В каждой номинации были отобраны лучшие городские и сельские музеи.

В конкурсе отличились школы Тобольска. Победителем в номинации "Приз зрительских симпатий" стал музей истории школы № 2. Он набрал более 1,7 тысяч голосов.

Музей "Пограничная застава" школы № 5 занял первое место в номинации "Оригинальный сюжет". Второе и третье места у музея национальной школы Тюменской области и школьного музея "Память" - оба в школе №15.

В номинации "Лучший экскурсовод" среди городских школы победил музей "Вехи школьных лет" гимназия №49 города Тюмени, среди сельских - краеведческий музей Первопесьяновской школы (Ишимский район).

"Лучшую видеоэкскурсию" подготовил историко-краеведческий музей Ишимской школы-интерната среди гороских образовательных учреждений, среди сельских победил краеведческий музей Бухтальской школы (Нижнетавдинский район).

Онлайн-голосование проходило с 15 февраля по 15 марта на сайте Музея Победы.

"Школы Тюменской области участвовали в конкурсе как одни из самых активных партнеров Музея Победы и участники долгосрочной программы "Школьный музей Победы"", – отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

С полным списком призеров можно ознакомиться здесь.