Школьница из Тобольска разработала установку для переработки нефтяных остатков

16:51 14 марта 2021
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Фото детского технопарка «Кванториум-Тобольск»

Воспитанница детского технопарка "Кванториум-Тобольск" Екатерина Пономарева представит макет установки для переработки нефтяных остатков на ежегодной научно-практической конференции "Шаг в будущее", которая стартует в Москве 22 марта.

Над макетом установки "Переработка тяжелых нефтяных остатков: мазута, полугудрона, гудрона" школьница работала вместе с научным руководителем, педагогом гимназии им. Н. Д. Лицмана Марией Круткиной. Практический этап включал в себя разработку макета установки в 3D-редакторе Tinkercad и распечатку его на 3D-принтере. Технически его испытывал наставник хайтека Рамиль Хабиев, пишет ИА "Тюменская линия".

Сама ученица считает, что идея установки сможет стать опорой для более масштабных разработок крупных нефтехимических компаний.

Теги: кванториум , конференция , наука , проекты , разработки , Тобольск , школьник
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