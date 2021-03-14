Школьница из Тобольска разработала установку для переработки нефтяных остатков

Фото детского технопарка «Кванториум-Тобольск»

Воспитанница детского технопарка "Кванториум-Тобольск" Екатерина Пономарева представит макет установки для переработки нефтяных остатков на ежегодной научно-практической конференции "Шаг в будущее", которая стартует в Москве 22 марта.

Над макетом установки "Переработка тяжелых нефтяных остатков: мазута, полугудрона, гудрона" школьница работала вместе с научным руководителем, педагогом гимназии им. Н. Д. Лицмана Марией Круткиной. Практический этап включал в себя разработку макета установки в 3D-редакторе Tinkercad и распечатку его на 3D-принтере. Технически его испытывал наставник хайтека Рамиль Хабиев, пишет ИА "Тюменская линия".

Сама ученица считает, что идея установки сможет стать опорой для более масштабных разработок крупных нефтехимических компаний.