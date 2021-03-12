Тюменские щенки оправились на службу в другие регионы России

Более 20 щенков служебных собак, выращенных в Тюменском кинологическом центре Уральского округа войск национальной гвардии РФ, переданы для прохождения службы в подразделениях Сибирского, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Уральского округов Росгвардии.

Перед отправкой немецкие и бельгийские овчарки успешно сдали необходимые нормативы. Часть щенков в дальнейшем рекомендовано обучать для патрульно-розыскной деятельности, часть - использовать в качестве минно-розыскных служебных собак, сообщил начальник центра полковник Олег Хохлов.

Не в первый раз за служебными собаками в тюменский питомник приезжает представитель Северо-Западного округа Росгвардии капитан Альфис Марданов. "Уровень подготовки служебных собак в Тюмени всегда безупречный! На этот раз мы отобрали трёх щенков, которым предстоит заниматься патрульно-розыскной деятельностью. По прибытию в воинскую часть продолжим готовить их к дальнейшей службе. Всегда находимся на связи со специалистами центра, обмениваемся опытом, делимся информацией об успехах их питомцев", - рассказал Марданов.

За годы существования кинологического центра в его племенном питомнике выведено, выращено и подготовлено для дальнейшей службы в войсках национальной гвардии более 1100 породистых щенков, из них свыше 800 уже выполняют задачи кинологической службы в разных регионах России.