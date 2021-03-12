Тюменская область вошла в ТОП-20 регионов России по количеству телемедицинских консультаций

Аналитики сервиса СберЗдоровье определили 30 регионов России, где телемедицинские услуги пользуются наибольшим спросом. Тюменская область оказалась на 16 месте.

В 2020 году за исключением Москвы и области, а также Санкт-Петербурга, наиболее популярны онлайн-консультации стали у жителей Свердловской области, Краснодарского края и Самарской области. Тюменская область заняла 16-ю строчку в рейтинге регионов, жители которых наиболее часто обращались к удаленным телемедицинским консультациям.

63% пациентов предпочли общаться с врачом через чат сервиса, 23% — посредством видеосвязи, а 14% использовали аудио-связь. Более половины всех обращений пришлось на консультации с терапевтами.

Растущий спрос на онлайн-консультации обусловлен не только пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, который действовал или действует в различных регионах. Еще в 2018 году Росстат провел всероссийский опрос россиян, которые не обратились за медицинской помощью, несмотря на необходимость. По результатам, у 23,8% не было времени, а 4,5% жаловались на то, что им сложно добраться до врача лично. Телемедицинский сервис же доступен пользователям 24 часа в сутки и позволяет проконсультироваться со специалистом из удаленных от поликлиник локаций.

Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса СберЗдоровье:

Мы продолжаем наблюдать стабильный рост популярности телемедицины среди россиян. Одним из факторов роста послужила пандемия, но сейчас мы видим, что люди стали выбирать дистанционные консультации, благодаря возросшему доверию к онлайн-медицине и удобству. Возможность проконсультироваться с врачом дистанционно экономит время пациента и делает медицину более доступной — попасть на прием к специалисту высокого уровня можно не только из любого региона, но и из любой точки мира в течение нескольких минут без очередей и затраченного времени на дорогу и ожидание.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Современным сервисом телемедицины охотно пользуются наши корпоративные клиенты – малый, средний и крупный бизнес. Этот сервис позволяет компаниям проявить заботу о своей команде и клиентах. Например, застройщики активно приобретают пакеты услуг и дарят годовые подписки на онлайн-консультации врачей покупателям квартир. При покупке подписок к цифровой медицине действует система скидок по программе "Все врачи онлайн - Индивидуальный доступ": 33% от 50 годовых подписок и 40% от 100 штук. Сервис позволяет получать квалифицированные услуги опытных врачей в круглосуточном режиме без траты времени на дорогу и очереди в поликлиниках.

Компания СберЗдоровье создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровья сегодня превышает 7,5 млн человек.