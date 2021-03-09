С начала года в Тюмени произошел 61 пожар

За первые два месяца 2021 года в Тюмени количество пожаров в жилом секторе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 30%. Об этом на рабочем совещании в администрации Тюмени сообщил директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Олег Датских.

в 2020-м количество пожаров снизилось как в индивидуальных жилых домах, так и в многоквартирных — на 12,9 % и 14,8 % соответственно. Также по сравнению с 2019 годом уменьшилось и количество пострадавших. Однако с начала 2021-го в жилом секторе города произошел уже 61 пожар, где погибло 6 человек, 5 получили травмы.

Основными причинами пожаров в индивидуальных жилых домах эксперты называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В многоквартирных домах причиной чаще всего становится неосторожное обращение с огнем.

"Учитывая статистику этого года, необходимо усилить меры по профилактике пожаров. При этом привлечь к этой деятельности нужно и управляющие компании. Необходимо наладить взаимодействие в части предоставления информации об одиноких гражданах, неблагополучных семьях, проживающих в многоквартирных домах, для организации дальнейшей с ними работы. О частных домовладениях, где проживают такие семьи, информацию должны предоставлять квартальные, – отметил Олег Датских. – Также на УК (ТСЖ, кооперативы) возложены обязанности по проверке электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода".

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в конце прошлого года в управах административных округов было создано 35 мобильных групп. В состав добровольной пожарной охраны вошли представители администрации города Тюмени, Главного управления МЧС России по Тюменской области и УМВД России по городу Тюмени.

Специалисты посетили более 6 тысяч семей, входящих в группу риска. Были проведены инструктажи о соблюдении требований безопасности, вручены памятки о пожарной безопасности и предупреждению мошенничества с использованием банковских карт.

Также сотрудниками МЧС были проверены 226 жилых помещений в садоводческих товариществах и многократных домах с печным отоплением. В домах, где проживают многодетные семьи, установлено 47 автономных дымовых пожарных извещателей.