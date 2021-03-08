Репетиторы занимаются с тюменскими школьниками очно и дистанционно

Старшеклассникам и студентам в период подготовки к экзаменам иногда приходится прибегать к помощи репетиторов. Индивидуальные занятия проходят как очно, так и дистанционно.

Как отмечает репетитор Евгения Меньщикова, при занятиях в группе сложно уделить всем внимания, проверить задания, не хватает времени, а индивидуально всё можно успеть и проработать нюансы. Оптимальное время занятий для школьников – час, для студентов – полтора часа.

"В наше время школьнику сложно самостоятельно подготовиться к экзамену. Ведь мало того, что он посмотрит ролики на ютубе или подпишется на группы в соц.сетях. Если возникнут какие-либо вопросы, то кто на них ответит? Никто. Педагог будет по ходу занятия отвечать на вопросы. А хорошего репетитора можно найти "сарафанным радио", то есть по рекомендации друзей/знакомых", - рассказала Евгения Меньщикова.

По словам специалиста, ни в коем случае не стоит брать репетитором студента. У него нет наработанного навыка, опыта и нужных знаний. Также любой хороший репетитор не возьмёт ученика зимой, потому что останется слишком мало времени на подготовку. При поиске репетитора через интернет следует провести пробное занятие. Нужно понимать, удастся ли установить контакт между ребенком и преподавателем, пишет "АиФ - Западная Сибирь".