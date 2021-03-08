Определены победители первого этапа тюменского шахматного онлайн-турнира

Школьники из Сорокинского района стали лидерами первого этапа Тюменского регионального шахматного онлайн-турнира, который стартовал в марте на базе 28 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Муниципалитет занял первое место в старшей и младшей группах.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, соревнования проходят в 4 этапа: командный турнир, личное первенство, состязания педагогов и семейные шахматы. Первым этапом соревнований стал командный турнир, представленный в двух возрастных номинациях: начальная школа и учащиеся с 5 по 11 классы. Всего в нем приняло участие около 300 шахматистов.

Турнир проходил в режиме онлайн на портале Chess King по "швейцарской системе". Чтобы уменьшить возможность подсказок, контроль времени был 5 минут на игру каждому участнику плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

В младшей группе участников на втором месте – Викуловский район, третье место у Голышмановского городского округа. В старшей группе серебро у Абатского района, на трейей позиции Юргинский район.