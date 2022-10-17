Незрячие тюменцы сыграют в шашки и шахматы

В реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями "Родник" с 17 о 19 пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по шашкам и шахматам. Первые матчи начнутся сегодня. Завтра, 18 октября состоится торжественное открытие соревнований.

Соревнования соберут порядка 70 участников из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима, Голышмановского городского округа и Абатского района. Среди шашечников и шахматистов есть как слабовидящие спортсмены, так и тотально слепые. Прежде чем отправиться на областные состязания, участники прошли отборочные туры на местах.



Председатель областной Федерации спорта слепых Дмитрий Потреба:

Шахматы и шашки оказывают благотворное влияние на личностное и интеллектуальное развитие человека. Особое значение это имеет для инвалидов. Важно также иметь возможность сыграть с соперниками из других территорий. Это и общение, и опыт. Поэтому всегда в областных соревнованиях у нас приличное количество игроков. Не останавливает их даже дорога, готовы ехать в автобусе несколько часов, чтобы иметь возможность выступить.

У тюменцев и достижения за пределами родного региона. К примеру, в 2019 году наши шахматисты достойно выступили в первенстве России среди спортсменов с нарушением зрения. Елизавета Клочко стала серебряным призёром, а Мария Шведова из Тобольска заслужила бронзу.