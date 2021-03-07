В тюменских почтовых отделениях представлен широкий ассортимент открыток к 8 марта

Фото пресс-службы УФПС Тюменской области

Во всех почтовых отделениях Тюменской области представлен широкий ассортимент поздравительных открыток, в том числе к Международному женскому дню. На почтовую продукцию тюменцы и гости города могут поставить специальные штемпели. Сделать это можно до 7 марта в центральном отделении связи Тюмени.

Как рассказала пресс-секретарь УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева, художественные оттиски "8 Марта", "Посткроссинг", "Сквозь глубину веков" украсят праздничные открытки и открытки с местными достопримечательностями. Кроме того, в почтовом отделении №26 по Республики, 144 на филателистической выставке можно увидеть открытки с советскими марками за 4 и 5 копеек. У операторов в этом же отделении можно приобрести художественные марки.

Международный женский день предложила учредить Клара Цеткин в 1910 году. Но к конкретной дате – 8 марта – его "привязали" только 11 лет спустя в РСФСР, а дата была выбрана в честь забастовки текстильщиц Выборгского района Петрограда в 1917-м. В 1949 году в СССР вышла целая серия почтовых марок, посвященная Международному женскому дню и изображающая советских женщин-тружениц. Поздравительные открытки "С днем 8 Марта" появились только в 1952 году, а потом ежегодно стали выпускать от 10 до 80 разновидностей открыток.

На праздничных открытках изображались женщины-труженицы, борцы за светлое будущее и мир во всём мире. Международный характер праздника подчеркивался изображением женщин с разным цветом кожи, облачённых в национальные одежды. В середине 1960-х при резком спаде рождаемости на открытках акцентировали внимание на образе женщины-матери. Часто у героинь открыток можно было увидеть награду – орден "Материнская слава" или "Мать-героиня".

С середины 1970-х сюжеты на открытках уже попроще. Женщина как символ возрождения и новой жизни, русские народные промыслы: хохлома, гжель, палех. Женщины всё чаще представали в образе красавиц из русских сказок. В эти же годы на открытках поздравлять женщин с праздником стали популярные герои советских мультфильмов, пишет "Мегатюмень".