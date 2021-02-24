В Тюменской области проходит конкурс эссе, видеороликов и детского рисунка "Почему я горжусь Россией?"

Победители и призеры творческого конкурса "Почему я горжусь Россией?" получат грамоты и ценные призы, в числе которых велосипед и смартфон, все участники – благодарственные письма и поощрительные призы. Организаторами выступают Прокуратура Тюменской области, Благотворительный фонд "Золотое детство" и служба уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области.

Конкурс проходит до 15 апреля по номинациям: "Эссе", "Видеоролик" и "Рисунок", в возрастных категориях: до 7 лет (включительно), 8 – 12 лет, 13 – 17 лет (включительно). Главная задача конкурсных работ – раскрыть тему "Почему я горжусь Россией?", проанализировав достижения родной страны за последние десятилетия.

К участию в конкурсе допускается одно эссе, один видеоролик и один рисунок от одного участника. При этом один участник может заявить работу в одной, в двух или во всех номинациях.

Письменные работы (эссе в прозе или стихотворной форме) необходимо направлять на email zolotoedetstwo@gmail.com или в сообщения группы БФ "Золотое детство" в "ВКонтакте". Темой письма или сообщения необходимо обозначить: Конкурс "Почему я горжусь Россией?"

Рисунки в виде фотографии или цветного скана в электронном виде загружаются в фотоальбом "Почему я горжусь Россией?".

Видеоролики продолжительностью не более 1 минуты необходимо направлять на e-mail zolotoedetstwo@gmail.com или в группу БФ "Золотое детство" через "Предложить новость".

Каждая работа должна быть подписана: имя и фамилия ребенка, возраст, место проживания (город, село) и учебы, название рисунка, видеоролика или эссе, а также контакты.

Официальный хештег конкурса #ЯгоржусьРоссией. Участники могут публиковать во всех соцсетях информацию о конкурсе, размещать свои работы, призывать друзей поддержать их и поставить лайк, при этом в каждом таком посте необходимо поставить данный хештег.

После окончания приема работ жюри отбирает лучшие в каждой возрастной группе и номинации и подводит итоги. Награждение состоится в конце апреля 2021 года.

Директора, заместители директоров по воспитательной работе и педагоги образовательных учреждений, учащиеся которых приняли активное участие в конкурсе, а также родители призёров будут награждены благодарственными письмами и ценными призами.

Справки по телефонам: (3452) 45-64-80, 453-007. С Положением о Конкурсе можно ознакомиться в группе БФ "Золотое детство".