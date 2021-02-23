Тюменцы приняли участие в акции "Защитим память героев"

Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23 февраля, в День защитника Отечества, в Тюменской области прошло возложение цветов к мемориалам и воинским захоронениям в память о тех, кто защищал нашу страну на поле брани. Ко всероссийской акции "Защитим память героев" присоединились жители многих населенных пунктов.

В Тюмени депутаты Госдумы Иван Квитка и Эрнест Валеев, секретарь регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов в знак единства с поколением победителей возложили цветы к Вечному огню. В акции также приняли участие представители "Молодой Гвардии Eдиной России", "Боевого братства", "Волонтеры Победы", молодежь, активисты партии.

Андрей Артюхов:

Важно помнить и чтить героическое прошлое нашей Родины. Мы благодарны фронтовикам и труженикам тыла за их ратный и трудовой подвиг. Теперь самое малое, что мы можем сделать, это сохранить историю великой Победы и помнить, какой ценой она досталась нашей стране.

Для регионального отделения партии "Единая Россия" одним из важнейших направлений в работе является сохранение исторической памяти и передача достоверных знаний подрастающему поколению. Так, в регионе в преддверии 23 февраля стартовал показ в школах документального фильма "Вечная слава подвигу деревни" о вкладе сельских жителей Тюменской области в Победу, сообщил Артюхов.

О том, что в этом году вся страна отмечает февральский праздник по-особому, рассказал Иван Квитка. Многие пришли к обелискам и воинским захоронениям, чтобы почтить память героев, своих земляков, преклониться перед подвигом поколения победителей:

Жители Тюменской области принесли к мемориалам тысячи алых гвоздик как символ уважения нашим ветеранам и веры в бессмертность подвига советского солдата в борьбе с фашизмом и геноцидом. Сегодня мы обязаны встать в защиту исторической памяти, в защиту наших дедов и прадедов. Это наша история. Именно в ней - сила будущих поколений.

Квитка поздравил земляков с Днём защитника Отечества и пожелал всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Эрнест Валеев присоединился к поздравлениям: "У армии нашей страны богатая история и славные боевые традиции прошлого. Важно, чтобы молодежь знала и чтила их, воспитывалась в духе патриотизма. Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свои жизни ради мира".

Участниками сегодняшней акции также стали ветераны Тюменского областного отделения "Боевого братства". Его руководитель Валентин Глушко, награждённый орденом Красной Звезды потомственный офицер, который сам прошёл Афган, рассказал: "К Вечному огню пришла молодёжь, что нас не может не радовать. Важно вести постоянную патриотическую воспитательную работу среди молодежи. Это сегодня очень актуально".