В Тюменской области выберут лучших юных шахматистов

Областной турнир по шахматам стартовал среди юных тюменцев на базе региональных центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, соревнования будут идти в течение всего года, а итоги будут подведены в марте 2022 года. Расписание опубликовано на сайте https://play.chessking.com/.

"Шахматы учат осознавать последствия своих действий, положительно влияют на развитие детей, повышают их общую культуру с малых лет. Важно, что на территории всей Тюменской области, не только в крупных городах, но и в районах возрастает увлеченность искусством игры в шахматы. Год от года в шахматное движение включается все больше участников", - отметил руководитель областной шахматной федерации Геннадий Шантуров.

Благодаря президентскому гранту "Шахматы в сельские школы и многодетные семьи", а также собственными силами федерация укрепляет материальную базу, открывает новые шахматные клубы и школы. По словам Геннадия Шантурова, такие турниры помогают привлечь внимание к интеллектуальной игре, и, конечно, повысить уровень спортивного мастерства, выявить сильнейших спортсменов.