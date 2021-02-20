В Тюмени представили книгу "Еврейские портреты в интерьере времени"

В Литературно-краеведческом центре раввин Тюменской синагоги и заместитель председателя Тюменской религиозной организации прогрессивного иудаизма "Мадрегот" Игорь Варкин представил тюменцам книгу "Еврейские портреты в интерьере времени".
Новинка вышла в 2020 году и уже получила диплом Регионального конкурса "Книга года-2020" в номинации "Лучшая научная книга".
Игорь Варкин рассказал гостям встречи о ранее изданных книгах по истории еврейской общины в Тюмени, о "путях проникновения" еврейского населения в Сибирь, отметил особый статус сибиряка – человека, для которого не важны сословные и национальные различия.
Одна из авторов сборника, экскурсовод Елена Попова представила видеопрезентацию, рассказывающую об истории известной в Тюмени еврейской семьи, ярким представителем которой был знаменитый купец Янкель Шайчик.
Гости встречи узнали и о других представителях еврейской общины в Тюмени и Тобольске: семье Брандтов, С.Кардонском, Я.Фидлермане и о знаменитом тобольском и тюменском фотографе Йоселе Шустере, которому посвящена большая часть научной работы.
Книгу "Еврейские портреты в интерьере времени", а также небольшой альбом фотографий Шустера можно приобрести в книжной лавке Литературно-краеведческого центра (Первомайская, 14).
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