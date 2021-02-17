Маршрут № 44 временно изменит схему движения

В Тюмени с 26 февраля по 19 марта маршрут № 44 будет следовать в объезд перекрытого участка улицы Николая Ростовцева, где движение будет ограничено на участке от улицы Бориса Житкова до улицы Линейной. В этом районе пройдет строительство тепловой сети.

В движении автобусов возможны затруднения, сообщает Тюменьгортранс. Уточнить время прибытия пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.