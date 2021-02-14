В Тюменской области началась #БольшаяГонкаРДШ

Школьники, педагоги и родители из 26 муниципалитетов Тюменской области присоединились к стартовавшей 14 февраля #БольшойГонкеРДШ, сообщает ИА "Тюменская линия".

Это марафон на сплочение. Чем больше жителей муниципалитета примут участие и выполнят определенные задания, тем больше шансов на победу. Первой финиширует территория, от которой примет участие наибольшее количество людей, рассказал куратор информационно-методического направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин.

Проект длится неделю. Задания публикуются каждые два дня. В первом нужно найти отличия на фотографиях с видами Тюмени. В течение недели школьникам также предстоит рассказать о достопримечательностях малой родины, что возьмет активист РДШ в поход и ответить на другие вопросы.

"Задания подбираем такие, чтобы они не были сложными и участвовать могли максимальное количество людей. Результат их выполнения участники публикуют на своей стене "ВКонтакте" с хештегами #БольшаяГонкаРДШ #РДШ #РДШ72 #НазваниеМуниципалитета (например #ТюменскийРайон).", - добавил Владислав Мухин.

Самые активные и сплоченные команды муниципалитетов станут известны 21 февраля.