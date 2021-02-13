Тюменцам следует каждый год проводить техобслуживание газовых плит

Внутриквартирное газовое оборудование требует повышенного внимания, ведь даже малейшая неисправность может повлечь за собой серьезные проблемы и даже ЧП. Чтобы их не возникало, необходимо проходить техническое обслуживание газовых плит не реже одного раза в год.

Как сообщила руководитель пресс-службы компании "Газпром межрегионгаз Север" Галина Сирота, именно такой период проверок газовой бытовой техники прописан в действующем законодательстве.

Во время техобслуживания специалисты проводят визуальный осмотр плиты, проверяют герметичность и работоспособность, наличие тяги, легкость и плавность регулировки сжигания газа, прочищают горелки. После составляется акт с перечислением данных видов работ, который подписывают владелец или жилец квартиры, дома.

Когда срок службы газового оборудования, прописанный в документах, истекает, технику разрешается использовать только по результатам диагностики и лишь в течение срока, указанного в заключении газовиков. Если выдается предписание заменить плиту, это нужно обязательно сделать. Если произойдет несчастный случай, то отвечать за причиненный ущерб придется хозяину, пишет "Мегатюмень".