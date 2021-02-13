Тобольск в ожидании валентинок

14:37 12 февраля 2021
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Жителям Тобольска предлагают выразить свои чувства к городу и поучаствовать в создании виртуальных валентинок к 14 февраля.

Самые трогательные слова станут основой для открыток, специально подготовленных к празднику. 14 февраля открытки появятся в городских группах в социальных сетях и будут транслироваться на самых больших экранах города: в кинотеатре "Апельсинема" и на перекрёстке проспекта Менделеева с улицей Юбилейной, у ландшафтного парка.

Выразить свои чувства к Тобольску можно в группе мультицентра "Моя территория" "ВКонтакте" под соответствующей записью до 12:00 13 февраля.

Теги: День святого Валентина , Тобольск
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