Отель "Vostok" приглашает на романтическое ток-шоу

Романтическое ток-шоу "Любовь с первой ложки" состоится в отеле "Vostok" (ул.Республики, 159) 14 февраля. Старт мероприятия в 19:00.

В рамках мероприятия вас будет ждать уникальный кулинарный мастер-класс от шеф-повара ресторации "Vostok". Девушки покажут свое мастерство в изготовлении десертов, а мужчины приготовят блюда японской кухни.

Кроме того, после приготовления блюд состоится их дегустация, а молодые люди, чьи кулинарные предпочтения совпадут, получат уникальный приз от отеля "Vostok". Предварительная запись осуществляется по телефонам 8 (3452) 68-61-15 и 8 (929) 269-71-06.

Напомним, "Vostok" – самый крупный отель нашего города, для гостей открыты 375 номеров с видом на Храм Дмитрия Донского, фонтан и парк, а также для удобства гостей и жителей города представлены 5 залов ресторации, 4 зала конференц-центра общей площадью 468 квадратных метров и вместимостью 15-250 человек, тренажёрный зал, охраняемая парковка, автомойка и бесплатный Wi-Fi.