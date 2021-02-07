Тюменцам не интересны незаконные акции

Большая часть тюменцев последние январские выходные провела в своих делах, не отвлекаясь на участие в несанкционированных акциях. И если первая "прогулка" в защиту Навального привлекла по информации из разных СМИ от пятисот до тысячи человек, то вторая - не больше трехсот, включая многочисленных журнилистов, силовиков и случайных прохожих.

Можно было бы ожидать, что после заседания суда и вынесения приговора, в эти выходные стороники блогера вновь выйдут в его поддержку, но о новых акциях местные активисты штаба больше не сообщают. К тому же соратник Навального Волков, который, находясь заграницей, в январе активно всех призывал выходить на улицы, 4 февраля, оценив ситуацию в обществе, заявил об отказе от новых протестов до весны, опасаясь, что "продолжение несогласованных акций на регулярной основе, каждую неделю, приведет к тому, что численность акций уменьшится и наступит "всеобщее разочарование".