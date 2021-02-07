Николай Брыкин: люди не должны оставаться со своими проблемами один на один

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Главное в работе депутата в избирательном округе — всесторонняя поддержка людей. Каждый должен понимать и знать, что не останется со своими идеями или проблемами один на один, что всегда найдутся те, кто поможет и вовремя подставит надежное плечо. В этом уверен депутат Государственной думы РФ, руководитель Тюменского регионального общественного объединения "Защита Отечества" Николай Брыкин.

В рамках региональной недели с 1 по 4 февраля он объехал Ишим, Ишимский, Абатский, Викуловский и Юргинский районы, чтобы узнать, как живет население Тюменской области, какие вопросы волнуют людей.

Во всех муниципалитетах депутат провел встречи с активами партии "Единая Россия", главами муниципальных образований, представителями общественных организаций. В беседах местные жители интересовались общефедеральной повесткой, живо обсуждали текущие вопросы, в том числе местного масштаба. "Пообщался со своими дорогими земляками-сибиряками. Обсудили много жизненных вопросов, оказал материальную помощь нуждающимся людям, вручил подарки участникам Великой Отечественной войны в честь Дня защитника Отечества, получил наказы, которые постараюсь выполнить", – рассказал Николай Брыкин.

Поездка по региону началась с посещения Ишима и Ишимского района. Участникам встреч депутат напомнил, что одним из главных событий ушедшего года для России стало принятие поправок в Конституцию. Как член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы он и сам активно участвовал в этой масштабной работе. Разговаривая с ишимцами на общероссийские темы, депутат выразил свое мнение по поводу прошедших несанкционированных акций. "Всегда найдутся те, кто захочет мир пошатнуть. Что и происходит: воспользовались ситуацией и собрали молодежь выплеснуть накопленную за период самоизоляции энергию. Самое страшное, что в это втягивают наших детей. В числе первых я одобрил инициативу о введении уголовной ответственности за подобные деяния. Согласен, хватает проблем, но нельзя сказать, что государством ничего не делается для их решения. Так, в год пандемии коронавируса принят ряд мер поддержки семей, бизнеса. Бывая в избирательном округе, я вижу, как меняются наши города и села, появляются новые объекты культуры, досуга, развивается инфраструктура. Путь созидания всегда длиннее пути разрушения. Вот о чем нужно помнить и учить этому молодых", - подчеркнул Николай Брыкин.

На ишимской земле участники встреч проявили интерес к темам индексации пенсий работающих пенсионеров, росту тарифов ЖКХ, работе социальных учреждений для пожилых людей. Не остался без внимания и вопрос о содержании безнадзорных животных.

При посещении музея Петра Ершова депутат пообещал оказать помощь в развитии учреждения, а также поддержал инициативу главы города по обустройству чеховского сквера и высадке вишен в центре города в память о посещении писателем Ишима во время поездки на Сахалин.

В Абатском районе при участии Николая Брыкина обсуждались вопросы занятости населения, стратегия развития района до 2030 года, законодательство о концессионных соглашениях в сфере ЖКХ в сельской местности. Абатчане поделились с депутатом идеей создания парка "Патриот" в райцентре и заручились поддержкой в части содействия по наполняемости будущего парка экспонатами военной техники.

Приятным дополнением рабочего дня стало посещение краеведческого музея. Для гостя провели экскурсию по экспозициям, рассказали об истории района, его уникальности и местных достопримечательностях.

В Викуловском районе также речь шла о текущих делах, проблемах и задачах по развитию территории. Так, накануне встречи глава муниципалитета и депутат Госдумы говорили о поломке сушильной машины в прачечной сартамского отделения временного проживания пожилых людей "Милосердие". Николай Брыкин посодействовал в решении этого вопроса, перечислив 250 тысяч рублей на счёт организации. Ранее депутат уже оказывал викуловчанам помощь в создании и установке в райцентре мемориала памяти защитникам Отечества, воинам-интернационалистам и погибшим в локальных конфликтах.

Знакомясь с райцентром и его жителями, депутат побывал в местном центре творчества, РДК и спорткомплексе. Узнав, что у ребят из отряда "Юные инспекторы дорожного движения" и "Детская патрульная служба" есть успехи в различных соревнованиях, но нет единой формы, Барыкин обещал посодействовать в ее пошиве. А вот пришедшей на личный прием пенсионерке ждать помощи не пришлось - деньги на покупку жизненно важных лекарственных препаратов депутат ей выделил из личных средств.

Жители Юргинского района обсудили с депутатом Госдумы вопросы возможной реформы местного самоуправления, реализации программы "Земский учитель". В числе актуальных вопросов они обозначили необходимость строительства бассейна, открытых тренажерных площадок и ремонт автомобильной муниципальной дороги.

Пообщаться с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны Николай Брыкин, как депутат Госдумы и руководитель Тюменского регионального общественного объединения "Защита Отечества", старается пообщаться в каждый свой приезд. Февральский визит на стал исключением. В Абатске он лично навестил участника Великой Отечественной войны Венедикта Тимофеевича Антонова и в связи с предстоящим Днем защитника Отечества вручил ему подарок. В Викулово через родственников передал памятный подарок фронтовику Анатолию Трофимовичу Кожевникову. "Мы ежегодно проводим подобные акции в преддверии праздников, – рассказал Николай Брыкин. – Исходя из пожеланий ветеранов, формируем подарочные наборы, затем волонтеры от "Единой России" развозят их по адресам".

Завершилась рабочая неделя в округе посещением Областной клинической больницы №2. В декабре Николай Барыкин изыскал средства на аренду трех автомобилей для выездных бригад ОКБ №2, а в феврале в лечебное учреждение поступило пять телекардиографов, купленных на средства общественного объединения "Защита Отечества". За первые два дня работы на новых аппаратах проведено 386 электрокардиографических исследований: 226 - в стационаре и 160 - в приёмном отделении экстренным пациентам.

Мобильные аппараты теле-ЭКГ в ОКБ №2 позволяют выполнять исследование, как говорится, у постели больного и тем самым существенно сокращают время постановки диагноза либо без излишней нагрузки для пациента контролировать динамику заболевания. Цифровая техника имеет функцию передачи данных по внутренней защищённой сети, благодаря чему специалисты имеют возможность тут же интерпретировать результаты обследования – не дожидаясь, пока плёнку принесут на расшифровку.

"Оснащение Областной клинической больницы №2 — на высоком уровне. Но пандемия внесла свои коррективы в привычный ритм работы врачей. И в наших силах оказать помощь для эффективной работы больницы в непростое время. Еще до нового года мы помогли с дополнительным автотранспортом, чтобы доставлять врачей службы неотложной помощи на дом к пациентам. А сегодня узнал, что новые электрокардиографы уже начали работу и даже спасли жизнь пациенту. Я своими глазами увидел, как быстро, удобно и безопасно результат ЭКГ поступает врачу, хранится в цифровом архиве и электронной карте больного", — поделился впечатлением депутат.

Подводя итоги недельного визита в Тюменскую область, Николай Брыкин отметил, что в регионе в целом сохраняется благополучная социально-экономическая ситуация. Возникают, конечно, различные жизненные вопросы, но большинство из них решаемы на муниципальном, региональном уровне. "Что касается помощи с точки зрения федерального законодательства или требующей участия депутата Госдумы, я всегда включаюсь в решение таких проблем. Часто оказываем поддержку жителям области и общественным организациям через региональное отделение "Защита Отечества", – рассказал Николай Брыкин. Он отметил, что у парламентариев Госдумы нет депутатских фондов. Всю финансовую помощь людям и организациям они оказывают из личных или привлеченных средств, что, впрочем, не мешает выполнять взятые на себя обязательства. "Все обращения, что идут с мест в мой адрес, в адрес "Единой России", принимаем в работу, делаем все и будем делать. Важно, чтобы у наших людей была уверенность, что они со своими проблемами не остались один на один", – подчеркнул депутат Госдумы.

Тихонова Татьяна