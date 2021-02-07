В Тюменской области увеличилось число новых сельских ФАПов

37 новых ФАПов открылись в селах Тюменской области за 2020 год. Благодаря этому жители небольших населенных пунктов региона смогут могут обратиться к терапевту, хирургу, акушеру, сдать анализы или пройти флюорографию и УЗИ, не выезжая в районный центр.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы, в 2021 году в рамках региональной программы модернизации планируется заменить шесть фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии.

В Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске также открыты межтерриториальные центры, в составе которых созданы первичные сосудистые отделения для больных с острым инфарктом миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения, онкологические и травматологические центры. В Тюмени, Тобольске и Ишиме работают перинатальные центры, пишет ИА "Тюменская линия".