Тобольские ботаники обнаружили редкий желтоцвет

Тобольские ботаники обнаружили желтоцвет апеннинский, который занесен в Красную книгу Тюменской области и считался исчезнувшим. Цветок нашли во время исследований состояния лесных экосистем в районе площадки строительства производственного комплекса.

Желтоцвет апеннинский – многолетник из рода адонис семейства лютиковых. Ученые выяснили, что сейчас этому виду ничего не угрожает при условии сохранения мест его произрастания.

Мониторинговые участки площадью 1 кв. км каждый позволили провести обширные исследования биоты в окрестностях завода, в результате чего обнаружены и другие редкие для региона виды флоры и фауны.

Например, ботаники зафиксировали произрастание более 10 видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области, в том числе редких и считавшихся исчезнувшими с территории региона. Среди них: гроздовник виргинский, фегоптерис связывающий, щитовник мужской, борец вьющийся, липа сердцевидная, тайник яйцевидный и другие, пишет ИА "Тюменская линия".

"Из найденных видов желтоцвет апеннинский считался исчезнувшим в регионе и был занесен в Красную книгу Тюменской области со статусом редкости "0" как вероятно исчезнувший вид", - отметила ведущий научный сотрудник группы экологии живых организмов Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Ольга Капитонова.

Теперь этому виду присвоен статус "находящийся под угрозой исчезновения".