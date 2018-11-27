Ботаники обнаружили на Ямале новые растения

Биологи ТюмГУ и Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра изучили флористическое разнообразие Тазовского района и выявили не характерных для региона представителей семейств маревых и подорожниковых.

В ходе исследования специалисты отметили 263 вида высших сосудистых растений, среди которых преобладают семейства осоковых, злаковых и астровых. В целом видовой состав растительного сообщества характерен для умеренных широт на территории Тазовского района замечены гипоарктические и характерные для нескольких широт виды.

Вместе с тем обнаружены и новые для данной территории виды, в том числе занесенные в Красную книгу Ямала:

Шелковник неукореняющийся обычно он встречается в нечерноземной зоне Европейской России, на юге Сибири и Дальнего Востока.

Фото - Игорь Поспелов, byrranga.ru

Болотник обоеполый распространён в Европе, кроме крайнего юга, во многих регионах Азии и Северной Америки. В России встречается в европейской части (кроме Юго-Востока), в Сибири и на Дальнем Востоке.

Фото - Юрий Копылов-Гуськов, www.plantarium.ru

Болотница сосочковая - преимущественно европейский вид. В России распространён в средней полосе европейской части (преимущественно в нечернозёмной полосе) и в некоторых северных областях; очень редко встречается на юге Сибири и Дальнего Востока.

Фото - Денис Мирин, www.plantarium.ru

Шильник водяной подлежит охране, упоминается в Красной книге Ямала, а произрастает обычно в умеренном поясе Евразии и Северной Америки.

Фото - Виктор Максимов, www.plantarium.ru

Работа проходила в рамках комплексного изучения Гыданского полуострова. От ТюмГУ участие в исследовании принимали доцент кафедры экологии и генетики Мария Казанцева, сотрудники кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Марина Семенова и Валентина Рябикова. Материал был собран в июле – августе в тундровых, лесотундровых и северотаежных сообществах на трансекте вдоль автомобильной дороги, соединяющей поселки Новозаполярный и Тазовский, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Как поясняют специалисты, активное освоение Севера и, в частности, арктических месторождений углеводородов вносит значительный вклад в изменение экологии региона. Рациональное природопользование неразрывно связано с флорой и фауной изучаемой территории. Флористическое разнообразие учитывается при оценке антропогенной нагрузки на окружающую среду.