Тюменские врачи провели операцию по удалению из почки пятисантиметрового камня

Фото пресс-службы МСЧ "Нефтяник"

Врачи МСЧ "Нефтяник" провели серию операций, чтобы удалить из почки пациента пятисантиметровый коралловидный камень. Чтобы не допустить нарушений функций органа, пришлось проводить процедуру в два этапа.

Как сообщили в пресс-службе медсанчасти, мочекаменные образования с неправильной, коралловидной формой встречаются нечасто, а их рост всегда сопровождается сильными болями. На поздних стадиях это может привести к деформации почки и нарушению ее функции, после чего пациенту может помочь только удаление органа.

В конце января в "Нефтяник" поступил пациент с коралловидными камнями обеих почек и с сильными болями. Оценив размеры и расположение камней, врач-уролог, заведующий урологическим отделением №1 стационара Владислав Вешкурцев принял решение проводить операцию в два этапа. Это связано с тем, что продолжительность операции на почках ввиду их функциональной работы ограничена во времени – не более двух часов.

Сначала специалисты удалили основную часть камня около пяти сантиметров в диаметре, а спустя пять дней убрали и его остатки. Особое мастерство хирурга позволило во время извлечения камней сохранить без повреждений кровеносные сосуды почки.

Пациента выписали из клиники уже через неделю в хорошем самочувствии. Через два месяца запланирована операция по удалению второго коралловидного камня.