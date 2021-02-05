В Тюмени открылась фотовыставка Банка России "Монеты славы"

В историческом парке "Россия — моя история" открылась фотовыставка Банка России "Монеты славы".

На выставке представлены 19 изображений монет из драгоценных металлов, посвященным спортивным достижениям. Каждая монета – оригинальное произведение мелкой пластики, которое передает красоту и динамику спортивного сюжета. Посетители ознакомятся с богатой спортивной историей нашей страны, международным олимпийским движением, узнают великих отечественных спортсменов, вошедших в историю спорта и отчеканенных на монетах.

"Банк России выпускает памятные монеты в честь знаменательных событий и дат, героических подвигов и достижений соотечественников в науке, искусстве, спорте. Среди таких монет особое место занимают серии, посвященные спортивным событиям и победам. Выставка "Монеты славы" раскрывает красоту, многогранность и величие советского и российского спорта", — рассказал управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

Выставка будет открыта до 5 марта 2021 года.